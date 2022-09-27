Фиц Эмман. Людв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиц Эмман. Людв.

Фиц Эмман. Людв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фиц Эмман. Людв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Лейнциской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.