Петров Серг. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Серг. Петр.

Петров Серг. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петров Серг. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.