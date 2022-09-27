Мошкавцев Ив. Абр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошкавцев Ив. Абр.

Мошкавцев Ив. Абр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мошкавцев Ив. Абр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Якимоважинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.