Ботин Аф. Никитов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБотин Аф. Никитов.

Ботин Аф. Никитов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ботин Аф. Никитов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Ферапонтьев. д. Громово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.