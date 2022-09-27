Масолев Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасолев Алексей Яковлевич

Масолев Алексей Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Масолев Алексей Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Свияжский уезд, Ульянковская, с. Готберзя

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.