Горшинин Сергей Анисленович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршинин Сергей Анисленович

Горшинин Сергей Анисленович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горшинин Сергей Анисленович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Никольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.