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Вильков Федор Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вильков Федор Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, с. Панишно

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