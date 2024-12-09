Лаптев Григорий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Григорий Николаев

Лаптев Григорий Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лаптев Григорий Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Васильсурский уезд, Воскресенская, с.Качалово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.