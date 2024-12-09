Костенко Митроф. Кирян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостенко Митроф. Кирян.

Костенко Митроф. Кирян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костенко Митроф. Кирян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Владимировская д.Аврамовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.