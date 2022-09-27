Ноль Густав Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоль Густав Христианович

Ноль Густав Христианович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ноль Густав Христианович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Павловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.