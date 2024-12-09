Илларионов Антон Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларионов Антон Илларионович

Илларионов Антон Илларионович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Илларионов Антон Илларионович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Шумятовская, д. Изидерк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.