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Рыбалка Григ. Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыбалка Григ. Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Петровской

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