Бокунович Федор Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокунович Федор Ив.

Бокунович Федор Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бокунович Федор Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Игуменский уезд, Цитвянской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.