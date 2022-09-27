Семушкин Ив. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемушкин Ив. Никит.

Семушкин Ив. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семушкин Ив. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Ново-Кутлинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.