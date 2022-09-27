Петровский Адам Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетровский Адам Вас.

Петровский Адам Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петровский Адам Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Княгининская в.,д.Руденичи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.