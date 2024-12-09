Ильюхин Стеапн Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльюхин Стеапн Григ.

Ильюхин Стеапн Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильюхин Стеапн Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Никитинская, Никитинск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.