Нефедкин Вас. Гр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефедкин Вас. Гр.

Нефедкин Вас. Гр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нефедкин Вас. Гр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мещовский уезд, Ратьковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.