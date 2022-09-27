Матук Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатук Иосиф Иванович

Матук Иосиф Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матук Иосиф Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Сокольский уезд, Круглянской, Корутик.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.