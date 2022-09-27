Корнеев Фед. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеев Фед. Павл.

Корнеев Фед. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корнеев Фед. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Брянский уезд, Салынской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.