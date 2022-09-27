Надюко Идрис Махм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадюко Идрис Махм.

Надюко Идрис Махм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Надюко Идрис Махм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.