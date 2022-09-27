Антипов Яков Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Яков Васил.

Антипов Яков Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антипов Яков Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Липовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.