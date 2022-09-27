Губаров Авксентий Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубаров Авксентий Иосифов

Губаров Авксентий Иосифов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Губаров Авксентий Иосифов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Гороховатской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.