Селезнев Игнатий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Игнатий Васильев

Селезнев Игнатий Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селезнев Игнатий Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Анастасьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.