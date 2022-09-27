Данилин Вас. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилин Вас. Андр.

Данилин Вас. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Данилин Вас. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Звенигородский уезд, Павловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.