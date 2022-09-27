Кирянов Иллар. Март. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирянов Иллар. Март.

Кирянов Иллар. Март.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирянов Иллар. Март.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Никольской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.