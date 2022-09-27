Липов Полик. Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипов Полик. Прок.

Липов Полик. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Липов Полик. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Степуринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.