Кошеренков Вас. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошеренков Вас. Тим.

Кошеренков Вас. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кошеренков Вас. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Московский уезд, Всехсвятской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.