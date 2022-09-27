Добров Иван Увар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобров Иван Увар.

Добров Иван Увар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Добров Иван Увар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Сергеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.