Зерин Григорий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗерин Григорий Федоров

Зерин Григорий Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зерин Григорий Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Палецкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.