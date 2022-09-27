Ильичев Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльичев Василий Ильич

Ильичев Василий Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильичев Василий Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Ржевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.