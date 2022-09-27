Рарог Никита Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРарог Никита Матвеевич

Рарог Никита Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рарог Никита Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Краснянская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.