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Жидков Иван Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жидков Иван Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Козловская, с.Лунтинское

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