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Рябовский Арс. Венедикт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рябовский Арс. Венедикт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Воробейнской

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