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Табуров Федор Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Табуров Федор Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, д. Киселевка

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