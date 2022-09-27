Елисеев Степ. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Степ. Сем.

Елисеев Степ. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Елисеев Степ. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сенгилейский уезд, Чертановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.