Морозов Дмитрий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Дмитрий Филиппович

Морозов Дмитрий Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Морозов Дмитрий Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, Слободская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.