Шупликс Феликс Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШупликс Феликс Антонов

Шупликс Феликс Антонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шупликс Феликс Антонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Куршанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.