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Землянный Дм. Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Землянный Дм. Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Лисичанск. с. Никитск.

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