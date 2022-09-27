Савельев Сем. Фрол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Сем. Фрол.

Савельев Сем. Фрол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савельев Сем. Фрол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Новохопёрский уезд, Троицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.