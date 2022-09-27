Орловский Серг. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрловский Серг. Павл.

Орловский Серг. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орловский Серг. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Тарандинцовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.