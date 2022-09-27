Гарузсков Иван Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарузсков Иван Сем.

Гарузсков Иван Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гарузсков Иван Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Маленковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.