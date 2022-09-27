Шумачук Лаврентий Никифор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумачук Лаврентий Никифор.

Шумачук Лаврентий Никифор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шумачук Лаврентий Никифор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Константиновский уезд, Богукальской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.