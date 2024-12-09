Демин Тимофей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Тимофей Семенович

Демин Тимофей Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демин Тимофей Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Скоробогатовская с.Н.-Покр.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.