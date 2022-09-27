Данакисламов Арматдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанакисламов Арматдин

Данакисламов Арматдин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Данакисламов Арматдин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Азнаевская, д. Подкулов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.