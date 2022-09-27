Васильев Алексей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Алексей Осипович

Васильев Алексей Осипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильев Алексей Осипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Калемасовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.