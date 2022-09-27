Смирнов Петр Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Петр Семенов

Смирнов Петр Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Петр Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Нерехотский уезд, с. Самет

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.