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Кобелев Сем. Астаф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кобелев Сем. Астаф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд, Золотогорской, с. Золотогор.

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