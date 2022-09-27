Гугой Прокоф. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГугой Прокоф. Троф.

Гугой Прокоф. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гугой Прокоф. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Стурдзенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.