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Трифанов Федот Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трифанов Федот Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Хабоцкой, д. Селигово

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