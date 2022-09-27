Прядка Павел Поликарп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрядка Павел Поликарп.

Прядка Павел Поликарп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прядка Павел Поликарп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Михайлово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.